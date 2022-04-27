Спецборт с российским летчиком Ярошенко приземлился в Сочи — СМИ
«Интерфакс» сообщил о приземлении в Сочи спецборта с летчиком Ярошенко
Специальный борт с российским летчиком Константином Ярошенко приземлился в аэропорту Сочи. Об этом написал «Интерфакс».
«Спецборт Ан-148 из Анкары сел в Сочи, на борту находился Ярошенко», — говорится в сообщении источника.
Ранее стало известно, что осужденного в США Ярошенко обменяли на американца Тревора Рида.
Ярошенко был задержан в 2010 году в Либерии, его обвиняли в подготовке к транспортировке крупной партии наркотиков, после чего его депортировали в США. Спустя год американский суд приговорил россиянина к 20 годам тюремного заключения.
Московский суд приговорил гражданина США Рида к девяти годам тюрьмы с отбыванием срока в колонии общего режима в Мордовии за нападение на сотрудников правоохранительных органов в июле 2020 года.
Рид доказывал, что не помнит произошедшего, так как был в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее «Интерфакс» сообщил, что обмен осужденными произошел 27 апреля в Анкаре.