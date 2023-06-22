Мир 22 июня 2023, 01:55 Спасение экипажа батискафа «Титан» сравнили по сложности с отправкой на Луну Океанограф Дэвид Зее: спасти экипаж батискафа «Титан» сложнее, чем отправиться на Луну Pxhere

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Операция по спасению экипажа подводного аппарата «Титан», который пропал в Атлантическом океане, по своей сложности сравнима с запуском космического корабля на Луну. Об этом заявил преподаватель факультета океанографии Университета штата Рио-де-Жанейро Дэвид Зее. По его мнению, экипаж туристического батискафа скорее всего обречен, отметила газета Globo.

«Если у этой субмарины проблемы с управлением, то она пропала. Туда никто не сможет спуститься и забрать ее. И никакого плана Б у них нет. <…> Это сложнее, чем слетать на Луну», — сказал Зее.

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Он также добавил, что на такую глубину, на которой пропал туристический батискаф, не спускаются даже атомные подлодки.

Капитан первого ранга Луис Эдуардо Сетрим Масиел, командующий базой подводных лодок ВМС Бразилии, оказался согласен с мнением океанографа. Он отметил, что техническая возможность взять батискаф на буксир есть, но времени для реализации такого плана очень мало. Особенно если учитывать небольшое количество запасов кислорода на«Титане».

Капитан назвал это чрезвычайно сложным, подчеркнув, что на подъем аппарата на поверхность из-за разницы давления уйдет минимум два часа.

СМИ ранее сообщили, что экипаж «Титана» обладает запасом воздуха примерно на 19 часов. Кислород на батискафе, как предполагается специалистами, закончится к 13:30 по московскому времени 22 июня. Это с учетом примерных расчетов без возможных поломок на борту.