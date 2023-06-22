Мир 22 июня 2023, 00:06 Запаса воздуха на потерявшемся в Атлантике батискафе осталось на 19 часов BBC: у экипажа пропавшего в Атлантике батискафа осталось воздуха на 19 часов РИА «Новости»

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Экипаж пропавшего в Атлантическом океане подводного аппарата «Титан» обладает запасом воздуха примерно на 19 часов. Об этом сообщил телерадиокомпания «Би-би-си» в Twitter.

Представитель береговой охраны США Джон Моджер рассказал телеканалу, что кислород на батискафе закончится к 13:30 по московскому времени 22 июня. Это с учетом примерных расчетов без возможных поломок на борту.

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Подводная лодка с пятью туристами потеряла связь 19 июня при спуске к обломкам «Титаника». На борту батискафа находятся исследователь Рори Голден, глава корпорации OceanGate Expedition Стоктон Раш и британский миллиардер Хэмиш Хардинг.

Поисками глубоководного корабля занимается северо-восточное подразделение американской Береговой охраны. В поисковой операции задействовали Канаду.

Накануне специалисты береговой охраны США зафиксировали странный шум в районе поисков пропавшего батискафа в Атлантическом океане. Однако самого подводного аппарата не нашли.

Известный режиссер Джеймс Кэмерон поделился предположением, что экипаж пропавшего в Атлантического океане батискафа уже погиб.