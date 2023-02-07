Мир 07 февраля 2023, 07:49 Спасатели вытащили из-под обломков в Турции 14-летнего мальчика TRT Haber: в Турции через сутки после землетрясения из-под обломков вытащили подростка РИА «Новости»

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Спасательная служба достала из-под обломков 14-летнего подростка в турецкой провинции Кахраманмараш, именно там находился эпицентр землетрясения. Школьник провел под завалами сутки. Об этом сообщил телеканал TRT Haber.

«Спустя 24 часа после землетрясения в Кахраманмараше 14-летний мальчик по имени Джан был извлечен живым из-под обломков дома», — заявил телеканал.

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Также серьезные потери понесла и Сирия. Жертвами землетрясения стали более 700 человек, 1430 получили травмы, написало РИА «Новости». Ранее сообщалось, что спасатели вызволили из-под завалов ребенка, женщину и мужчину.

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