07 февраля 2023, 07:49
Спасатели вытащили из-под обломков в Турции 14-летнего мальчика
TRT Haber: в Турции через сутки после землетрясения из-под обломков вытащили подростка
Спасательная служба достала из-под обломков 14-летнего подростка в турецкой провинции Кахраманмараш, именно там находился эпицентр землетрясения. Школьник провел под завалами сутки. Об этом сообщил телеканал TRT Haber.
«Спустя 24 часа после землетрясения в Кахраманмараше 14-летний мальчик по имени Джан был извлечен живым из-под обломков дома», — заявил телеканал.Утром 6 февраля, в понедельник, сильнейшее землетрясение произошло на юго-востоке Турции. По последним данным, погиб 2921 человек, еще 15 834 пострадали. Президент Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что подземные толчки оказались самыми мощными с 1939 года.
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Также серьезные потери понесла и Сирия. Жертвами землетрясения стали более 700 человек, 1430 получили травмы, написало РИА «Новости». Ранее сообщалось, что спасатели вызволили из-под завалов ребенка, женщину и мужчину.
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Землетрясения
Землетрясение на юге Турции
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