Мир 22 апреля 2024, 14:44 Спасатели в Румынии нашли в горах украинских уклонистов от мобилизации Adevarul: в Румынии отыскали в горах двух украинцев, сбежавших от мобилизации Cristian Cristel / Global Look Press

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Румынские спасатели четыре дня разыскивали двух украинских граждан, которые заблудились в горах Марамуреша, сбежав от мобилизации в своей стране. Об этом сообщило издание Adevarul.

По данным отделения спасательной службы Salvamont, уклонистами оказались мужчины в возрасте 30 и 31 года.

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На минувшей неделе спасатели получили информацию, что трое граждан Украины незаконно пересекли границу и находятся в горах. Оказалось, что мужчины заблудились и нуждаются в помощи.

Во время поисков спасатели нашли одного из них. Украинец заявил, что два его товарища все еще находятся в горах.

Из-за снегопада спасательную операцию отложили. Когда погода нормализовалась, румынские службы отправили на поиски вертолет. Благодаря этому уклонистов спасли.

После ужесточения закона о мобилизации порядка 10 человек ежедневно пытаются покинуть Украину. Пограничники борются с уклонистами.