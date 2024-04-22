Мир 22 апреля 2024, 04:17 Погранслужба Украины назвала число уклонистов, ежедневно пытающихся покинуть страну Погранслужба Украины: страну ежедневно пытаются покинуть до 10 уклонистов Freepik

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Не менее 10 граждан Украины ежедневно пытаются незаконно покинуть страну, чтобы избежать мобилизации. Об этом заявил в интервью местному телеканалу ТСН представитель погранслужбы Андрей Демченко.

По его словам, уклонисты в ежедневном режиме пытаются в том числе перейти границу через пункты пропуска с помощью поддельных документов или подкупа госслужащих.

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«Это может быть около 10 человек, которых мы разоблачаем с такими документами при попытке пересечения границы», — отметил он.

Уклонист на Украине пытался пересечь границу с Румынией через горы и заблудился. Мужчина почти неделю пытался найти границу с Румынией, для этого он прошел по горам около 70 километров. В итоге замерзшего соотечественника обнаружили украинские пограничники. Они помогли ему спуститься и составили административный протокол за попытку незаконного пересечения границы.