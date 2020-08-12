Спасатели МЧС достали из-под завалов в Бейруте еще 2 погибших

Спасатели МЧС России работают в разрушенном Бейруте уже неделю. Из-под завалов в порту они достали еще двух жертв мощного взрыва, который прогремел в начале августа.

«Из-под завалов извлечены тела двух погибших, общее количество найденных тел погибших выросло до 10», — сообщили в оперативном штабе группировки МЧС РФ в Ливане.

За прошедшие сутки российские спасатели обследовали порядка пяти тысяч квадратных метров территории порта. Пока работы прекращены. Сейчас завалы расчищает тяжелая техника. Руководитель оперативной группировки МЧС Сергей Воронцов рассказал, что сотрудники возобновят поиски около 11:00 по московскому времени.

МЧС РФ прибыло в Бейрут 5 августа для участия в поисково-спасательной операции и помощи пострадавшим. Российские специалист развернули на стадионе города мобильный госпиталь. Там врачи отряда «Центроспас» МЧС России осматривают пострадавших.

Мощный взрыв произошел в ливанской столице 4 августа. Большая часть города оказалась разрушена. Жертвами трагедии стали более 160 человек, свыше пяти тысяч ранены. Без крыши над головой остались порядка 300 тысяч местных жителей. Причиной ЧП было ненадлежащее хранение 2 750 тонн аммиачной селитры. Об этом написала Газета.ru.

Ранее появилось фото разрушенного Бейрута из космоса. Его сделал американский астронавт.