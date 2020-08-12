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    12 августа 2020, 10:16

    Американский астронавт сфотографировал с МКС разрушенный Бейрут

    Анастасия Калинина

    Фото разрушенного от мощного взрыва Бейрута появилось в Сети. Американский астронавт сделал снимок с МКС.
    Американский астронавт сфотографировал с МКС разрушенный Бейрут

    Астронавт написал, что сделал снимок с мыслями о погибших и всех пострадавших от взрыва в Бейруте.

    Мощнейший взрыв в порту Бейрута произошел 4 августа. Ударная волна разрушила половину города и оставила более 300 тысяч жителей без крыши над головой. Власти оценили ущерб от взрыва в 15 миллионов долларов.

    После трагедии в городе начались массовые беспорядки, люди требовали отставки правительства. В ходе волнений пострадали более 700 тысяч человек. Большинство обвиняло чиновников в халатности. Через неделю после трагедии правительство Ливана полностью ушло в отставку.

    Российские спасатели не остались в стороне и прилетели на помощь пострадавшим. Подмосковные кинологи помогают отыскать и извлечь из-под завалов горожан. А отечественные медики уже оказали медицинскую помощь более 300 человек.

    Новости SMI.FM