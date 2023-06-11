Мир 11 июня 2023, 19:02 SpaceX взяла на работу 14-летнего программиста Los Angeles Times: 14-летнего подростка приняли на работу в SpaceX SPACEX

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Компания SpaceX Илона Маска приняла на должность инженера-программиста 14-летнего подростка из американского штата Калифорния. Об этом сообщило издание Los Angeles Times.

В свои 14 лет Кайран Куази скоро получит диплом Инженерной школы Университета Санта-Клары, а потом приступит к работе в компании SpaceX.

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Подросток отличается от сверстников рано развившимся интеллектуальными способностями. В два года он начал говорить целыми предложениями, а в девять лет перешел из третьего класса в колледж. В этом возрасте тесты IQ Куази показали, что его интеллект находится на уровне 99% всего населения планеты.

В будущем юный американец планирует работать с командой, которая занимается развитием спутникового интернета Starlink в SpaceX. Также Куази увлекается видеоиграми и чтением научной фантастики.

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