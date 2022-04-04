МГУ разрешил девятилетней студентке-прогульщице закрыть долги в течение года

МГУ продлил девочке-вундеркинду срок для сдачи учебных долгов. О конфликте ведущего вуза страны с девятилетней студенткой рассказал сайт kp.ru.

Преподаватели психологического факультета сообщили, что юная первокурсница не появлялась в стенах вуза с конца декабря. Она не посещала занятия и не пришла на назначенные пересдачи. Это не является поводом для отчисления, заявили в МГУ: всем студентам дается год на ликвидацию академической задолженности. Крайний срок закрытия долгов для девочки-вундеркинда — декабрь 2022 года.

Известно, что сейчас в зачетной книжке юного гения только одна оценка. Всего она пыталась сдать два рубежных испытания. За экзамен по русскому языку ей поставили тройку. Попытка сдать «Введение в психологию» не удалась: девочку отправили на пересдачу, но в назначенное время она не пришла.

Представители вуза подчеркнули, что готовы обучать юную студентку, несмотря на действия ее родителей.

Семья девятилетнего гения ведет блог, в котором негативно высказываются об МГУ и его преподавателях. Родители опровергали информацию о неуспеваемости девочки. Также они уверяли читателей блога в том, что девочка регулярно посещает университет.

Также родители юной студентки опубликовали открытое обращение к ректору МГУ Виктору Садовничему. Они попросили о личной встрече для обсуждения учебы вундеркинда. Представители вуза сообщили, что не считают это заявление официальным, и отказались его рассматривать.