Мир 07 марта 2024, 18:56 SpaceX предупредили о недопустимости использования Starlink Россией WP: в США начали расследование из-за сообщений о применении Starlink Россией РИА «Новости»

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Демократы в США начали расследование в отношении SpaceX Илона Маска. Их беспокоит, приняла ли компания адекватные меры безопасности, чтобы помешать России воспользоваться Starlink в зоне спецоперации, сообщила газета Washington Post.

«Законодатели предупредили президента SpaceX Гвинн Шотвелл, что предполагаемое использование Россией Starlink „представляет серьезную угрозу безопасности Украины, жизни украинцев и национальной безопасности США“», — написали авторы материала.

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Глобальная спутниковая система Starlink исключительно важна для украинских военных, ведь она обеспечивает основу цифровой связи армии. Компания SpaceX поставила терминалы Starlink на Украину по просьбе местных правительственных чиновников после того, как началась спецоперация.

«Украинские официальные лица заявили, что Starlink дает войскам существенное преимущество <…> Законодатели обеспокоены тем, что Starlink теперь может предоставить аналогичное преимущество России», — сообщили журналисты.

Ранее Минобороны России показало командный пункт ВСУ на Авдеевском коксохиме с системой Starlink. Терминал спутниковой системы украинские войска использовали для управления дронами.