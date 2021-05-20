Блинкен объяснил последнюю агрессию США в адрес России

Новые санкции США были введены не для эскалации напряженности, а для защиты американских интересов. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым, передал «Интерфакс».

Переговоры проходят на полях Арктического совета в исландском Рейкьявике. Вначале дипломаты сделали заявления для прессы.

По словам Блинкена, во многих сферах интересы России и США пересекаются, «и мы верим в том, что сможем работать вместе».

«Не секрет также, что между нами имеются разногласия. И когда дело касается этих разногласий, то, как заявил президенту Путину президент Байден, мы будем отвечать, если Россия действует агрессивно против нас, наших партнеров, наших союзников», — привел ТАСС слова госсекретаря.

Президент США Джо Байден, продолжил Блинкен, доказал это словом и делом.

«Не для того, чтобы устраивать эскалацию, не для того, чтобы добиваться конфликта, а для того, чтобы защитить наши интересы», — подчеркнул он.

Эту же позицию Байден обозначил во время разговора с президентом России Владимиром Путиным, сообщил глава Госдепа.