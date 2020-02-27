Создатели «Звездных войн» рассказали о сюжете новой серии

Новая часть «Звездных войн» покажет зрителям события, которые происходили за 300 лет до «Скрытых событий». Авторы легендарной саги сообщили и название новой серии.

Фильм будет называться «Высшая республика».

«Мы очень рады предложить такую богатую и плодотворную эру нашим авторам. Мы увидим джедаев в расцвете сил», — отметила президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди Об этом сообщило издание Independent.

На официальном сайте «Звездных войн» сказано, что новая серия покажет ранее не экранизированный период времени. Он не будет освещен в фильмах или сериалах, чье производство скоро начнется. Поэтому у создателей есть широкий простор для фантазии. Режиссер трех новых фильмов о «Звездных войнах» — Райан Джонсон. Он работал над фильмом «Последний джедай».

Ранее фанаты киноэпопеи познакомились с видео, где показана работа над спецэффектами для девятой части саги «Скайуокер. Восход». В ролике видно, как графику совмещали с аниматроникой и реальными декорациями. Еще создатели раскрыли интересные факты о съемках последнего эпизода саги.