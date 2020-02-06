Лея, Звезда Смерти и галактический флот. Студия показала, как создавались спецэффекты для «Звездных войн»

Хорошая новость для всех фанатов «Звездных войн» — опубликовано видео о работе над спецэффектами для девятой части саги «Скайуокер. Восход». Если вы еще не смотрели этот эпизод, то будьте осторожны: ролик — один сплошной спойлер.

Видео опубликовала студия Industrial Light & Magic на своем YouTube-канале. В нем показали, как графику совмещали с аниматроникой и реальными декорациями, а также поделились интересными фактами о съемках последнего эпизода звездной саги.

Предупреждаем, дальше будут спойлеры!

Из видео стало ясно, что все сцены с участием Леи Органы были серьезно доработаны при помощи CG. Материал с участием Кэрри Фишер, который был отснят для седьмого эпизода, совмещали с новыми кадрами. Актрису же переодевали и меняли ей прическу.

Бабу Фрик, Маз Каната и змея с Пасааны — это аниматронные куклы, которые были дополнены компьютерной графикой. Так Маз «играл» актер в костюме для захвата движений, а кукловод отвечал за его мимику.

Смесью каскадерского трюка и графики оказался прыжок Рей через истребитель. В кадре трюк исполнили на канатах, а позже «дорисовали» туда TIE Fighter.

Для сцены битвы Кайло и Рей на развалинах Звезды смерти, студии пришлось перерабатывать систему симуляции воды, чтобы сделать океан.

Для того, чтобы отрендерить все 3D-модели галактического флота, состоявшего из 16 тысяч кораблей, потребовалось 8,4 миллиона часов процессорного времени.

Декорация с мостиком корабля была полностью отстроена для одной из сцен с падающим Звездным разрушителем. Взрывы и внешние элементы добавили с помощью CG.

А вот роли лошадеподобных орбаков исполнили настоящие лошади. Их переодели в специальные костюмы, которые позже редактировали, создавая бивни и мех.

Гусеничный траспорт джав — это миниатюра. Она сделана в масштабе 1:25. А самих джав в сцене сыграли дети.

Сборы по девятому эпизоду «Звездный воин» перебрались через отметку в миллиард долларов. Для того, чтобы заработать столько денег, картине потребовалось 28 дней — что стало одним из худших результатов последних лет во франшизе. Но кинокритики не называют этот результат провалом. Сейчас в звездной киносаге есть только один фильм, на котором студия значительно потеряла деньги — это спин-офф о Хане Соло.