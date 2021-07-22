Чип и Дейл вернутся на экраны

Диснеевский мультсериал «Чип и Дейл спешат на помощь» известен большинству российских зрителей. Спустя годы сериал получил продолжение, написало ИА НСН.

Героев перерисовали, и 28 июля на экраны выйдет новый сериал «Чип и Дейл: жизнь в парке». Он расскажет о детстве братьев-бурундуков.

Судя по трейлеру, помимо Чипа, Дейла и, конечно, мыши Гайки, в сериале также появятся другие герои из вселенной Disney — например, Плуто и бульдог Батч. Как и в старом сериале, в новых сериях братья-бурундуки будут попадать в невероятные ситуации и более или менее успешно из них выпутываться, расследовать преступления и бороться со злодеями.

Сериал будет транслироваться на стриминговой платформе Disney+.

Впервые мультсериал «Чип и Дейл спешат на помощь» вышел на экраны в 1989 году и транслировался по 1990 год. Тогда студия Disney выпустила три сезона сериала, который так полюбился как зарубежным, так и российским детям.