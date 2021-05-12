Создание совместной системы ПВО с Таджикистаном одобрили в России

Россия и Таджикистан создадут объединенную региональную систему ПВО. Этот проект одобрили в российском кабмине. Постановление премьер-министра Михаила Мишустина опубликовал официальный сайт правовой информации.

«Одобрить <…> проект соглашения между РФ и Республикой Таджикистан о создании объединенной региональной системы противовоздушной обороны РФ и Республики Таджикистан. Представить президенту РФ предложение о подписании указанного соглашения», — говорится в постановлении.

Согласно документу, этот проект согласовали с Министерством иностранных дел России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти. Его также предварительно проработала таджикистанская сторона.

В конце апреля министр обороны России Сергей Шойгу на переговорах с коллегой Шерали Мирзо в Душанбе заявил о подготовке проекта соглашения о создании совместной системы ПВО с Таджикистаном. По его словам, это повысит надежность охраны государственной границы в воздушном пространстве.