В пресс-службе уточнили, что идею поддержали Христианско-демократический союз, «Левые» и Социал-демократическая партия. Представители «Альтернативы для Германии» воздержались.

Фонд будет помогать компаниям, которые могут попасть под действие санкций США. По данным немецких СМИ, Nord Stream 2 готов внести в фонд до 60 миллионов евро. Помимо поддержки компаний, оператор планирует воплотить в жизнь проекты по защите климата и охране природы в федеральной земле, где завершат прокладку «Северного потока — 2».

Накануне Nord Stream 2 AG направило в Датское энергетическое агентство новое расписание прокладки «Северного потока — 2» в исключительной экономической зоне страны. Оператор продолжит строительство 15 января. Судно «Фортуна» будет прокладывать трубы по двум параллельным веткам газопровода.