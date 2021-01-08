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    08 января 2021, 09:08

    Создание фонда в поддержку «Северного потока — 2» одобрили в Германии

    Андрей Иванов

    Создание фонда в поддержку «Северного потока — 2» одобрили большинством голосов в парламенте земли Мекленбург-Передняя Померания в Германии. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу законодательного собрания земли.
    Создание фонда в поддержку «Северного потока — 2» одобрили в Германии

    В пресс-службе уточнили, что идею поддержали Христианско-демократический союз, «Левые» и Социал-демократическая партия. Представители «Альтернативы для Германии» воздержались.

    Фонд будет помогать компаниям, которые могут попасть под действие санкций США. По данным немецких СМИ, Nord Stream 2 готов внести в фонд до 60 миллионов евро. Помимо поддержки компаний, оператор планирует воплотить в жизнь проекты по защите климата и охране природы в федеральной земле, где завершат прокладку «Северного потока — 2».

    Накануне Nord Stream 2 AG направило в Датское энергетическое агентство новое расписание прокладки «Северного потока — 2» в исключительной экономической зоне страны. Оператор продолжит строительство 15 января. Судно «Фортуна» будет прокладывать трубы по двум параллельным веткам газопровода.