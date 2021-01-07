Nord Stream 2 AG направило в Датское энергетическое агентство новое расписание прокладки «Северного потока — 2» в исключительной экономической зоне страны. Регулятор возобновит строительство 15 января.

«Датское энергетическое агентство получило график дальнейшего строительства „Северного потока — 2“. Работы по укладке трубопровода планируется возобновить в датских водах 15 января 2021 года», — приводит ТАСС слова главы пресс-службы Nord Stream 2 AG Туре Фалбе-Ханссона.

В декабре Датское морское управление предупредило мореплавателей о возобновлении работ по строительству «Северного потока — 2» в исключительной экономической зоне Дании 15 января, пишет «Газета.ru». Судно-трубоукладчик «Фортуна» продолжит строительство сразу по двум параллельным веткам газопровода. В декабре «Фортуна» находилась на строительстве в водах Германии.

Накануне судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое почти месяц простояло на рейде возле Куршской косы недалеко от Калининграда, вернулось на место строительства «Северного потока — 2».