Мир 24 апреля 2023, 08:50 Совокупные мировые военные расходы в 2022 году достигли 2,24 триллиона долларов SIPRI: мировые оборонные расходы в 2022 году стали самыми высокими за последние восемь лет РИА «Новости»

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Расходы на вооружение в 2022 году увеличились на 3,7% в реальном исчислении и достигли 2,24 триллиона долларов. Об этом сообщил Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI).

«Продолжающийся в последние годы рост глобальных военных расходов является знаком того, что мы живем во все более ненадежном мире», — отметили в учреждении.

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В SIPRI обратили внимание, что страны укрепляют свою военную мощь в ответ на ухудшение ситуации в области безопасности.

В топ-3 стран с самыми большими расходами попали США, Китай и Россия. То есть на них пришлось 56% мирового объема затрат в этой области.

В странах Евросоюза рост военных расходов составил 13%. Причиной пересмотра военных бюджетов в сторону увеличения стал конфликт на Украине, уточнили специалисты.

В начале апреля стало известно, что США планируют увеличить военный бюджет после победы России.