01 апреля 2023, 11:46
США хотят увеличить военный бюджет после победы России
Экс-разведчик Риттер: США решили увеличить военный бюджет после победы России
Министерство обороны США собирается увеличить финансирование армии после победы России. На это указал офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Он подчеркнул, что председатель объединенного комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли стал рассматривать перспективу развития украинского кризиса с точки зрения победы России, используя вместо «если» утвердительную интонацию.
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«„Когда Россия победит“ — мы больше не говорим „если Россия победит“ — <…> мы должны будем удвоить наш оборонный бюджет, чтобы компенсировать преимущества России, которые будут накапливаться», — отметил Милли.
Риттер подчеркнул, что это увеличит бюджет с 880–900 миллиардов долларов до 1,8 триллиона долларов.
Ранее офицер разведки в отставке заявил о провале планов США на Украине.
США
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