Мир 01 апреля 2023, 11:46 США хотят увеличить военный бюджет после победы России Экс-разведчик Риттер: США решили увеличить военный бюджет после победы России U.S. Department of Defense

Читать 360tv в

Министерство обороны США собирается увеличить финансирование армии после победы России. На это указал офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Он подчеркнул, что председатель объединенного комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли стал рассматривать перспективу развития украинского кризиса с точки зрения победы России, используя вместо «если» утвердительную интонацию.

Реклама

«„Когда Россия победит“ — мы больше не говорим „если Россия победит“ — <…> мы должны будем удвоить наш оборонный бюджет, чтобы компенсировать преимущества России, которые будут накапливаться», — отметил Милли.

Риттер подчеркнул, что это увеличит бюджет с 880–900 миллиардов долларов до 1,8 триллиона долларов.

Ранее офицер разведки в отставке заявил о провале планов США на Украине.