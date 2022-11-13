13 ноября 2022, 10:16
Совместное заявление по итогам ВАС не приняли из-за позиции США по Украине
Лавров: совместное заявление по итогам ВАС не приняли из-за позиции США
По итогам Восточноазиатского саммита участники не приняли никаких совместных заявлений из-за действий США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Министр пояснил, что Соединенные Штаты настаивали на неприемлемой оценке украинского вопроса, сообщил ТАСС.
«Штаты и их западные коллеги настаивали на абсолютно неприемлемом языке в отношении ситуации на Украине и вокруг нее», — подчеркнул министр.
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По словам Лаврова, из-за того, что совместное заявление по итогам ВАС не приняли, информацию о дальнейших направлениях сотрудничества отразят в коммюнике, которое выпустит председательство Камбоджи от своего имени.
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