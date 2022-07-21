Совфед заявил, что Россия не допустит вывода миротворцев из Приднестровья

Российские миротворцы останутся в Приднестровье, несмотря на планы по их выводу со стороны властей Молдавии. Об этом во время выступления в Совете Федерации заявил заместитель председателя комитета по международным делам Владимир Джабаров, написало РИА «Новости».

По его словам, миротворцы в этом регионе всегда были гарантом спокойствия и предсказуемости.

«Попытки молдавских политиков поставить роль миротворцев под сомнение приведут к кровопролитию и дестабилизации ситуации», — сказал сенатор.

Джабаров подчеркнул, что в Приднестровье проживают свыше 200 тысяч русскоговорящих людей, поэтому миротворцы останутся в регионе.

Ранее премьер Молдавии Наталья Гаврилица призвала российские власти вывести миротворческий контингент из Приднестровья. Она обещала использовать все доступные ресурсы, включая платформу ООН.