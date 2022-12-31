Мир 31 декабря 2022, 09:43 Совфед назвал заявления Меркель и Олланда о Минских соглашениях «фиксацией предательства» Вице-спикер СФ Косачев: Запад превратил Минские соглашения в филькину грамоту Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал «фиксацией предательства» заявления бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель и экс-президента Франции Франсуа Олланда о том, что Минские соглашения были нужны, только чтобы выиграть время для накапливания военной мощи Украины. Он также возложил на западных политиков ответственность за смерть мирных людей в Донбассе. Своим мнением Косачев поделился в Telegram-канале.

Он считает, что Западу нужен контроль над территориями Украины, а не благополучие населения страны.

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«Признания Меркель и Олланда — это фиксация предательства. Ценой этого предательства стали тысячи человеческих жизней за последние восемь лет гражданской войны на Украине, которую изначально не остановил Запад, превративший Минские соглашения в филькину грамоту», — заявил вице-спикер СФ.

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Именно Россия стала единственным соавтором Минских соглашений и пыталась последовательно и честно выступать их гарантом, отметил Косачев.

Ранее он раскритиковал принятый Западом девятый пакет антироссийских санкций. Он призвал называть тех, кто подписывает санкции, иностранными агентами в Евросоюзе.