Советский внедорожник выставили на продажу в Италии за 1,8 млн рублей

Советский внедорожник «УАЗ-469» 1984 года выставили на продажу в Италии. Продавец хочет за него 19 800 евро (1 782 099 рублей). Об этом сообщила газета «Известия».

Он утверждает, что машина была отреставрирована и сейчас в отличном состоянии. Автомобиль имеет 2,5-литровый дизельный двигатель мощностью 70 лошадиных сил, систему полного привода и механическую коробку передач. Пробег у внедорожника оказался 1500 километров.

Ранее россиянин от лица преступной группы попытался продать якобы легальный конопляный чай через известные онлайн-платформы. Объявление о товаре он разместил на «Авито». На поверку «чай» оказался марихуаной.