Россиянин торговал на «Авито» наркотиками под видом конопляного чая

Предприимчивый россиянин от лица преступной группы попытался продать якобы легальный конопляный чай через известные онлайн-платформы. Объявление о товаре он разместил на «Авито». На поверку «чай» оказался марихуаной. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

В объявлении написано, что «компания-производитель» якобы прошла проверку в Роспотребнадзоре и получила все необходимые сертификаты, «чай» поможет расслабиться, активизировать защитные функции организма, улучшить сон и избавиться от боли, чувства тревоги и депрессии.

Источник фото: телеканал «360»

По словам источника, полицейские в Домодедове установили факт продажи двух пачек такого «чая» и выяснили, что в каждой из них находится наркотик — каннабис. В пунктах выдачи товара интернет-магазинов в Домодедове и со складов в Подольске изъяли 1017 пачек с этикетками «Конопляный чай» весом около 15 килограммов.

20 февраля правоохранители задержали подозреваемого в продаже марихуаны уроженца Тувы. Через несколько дней мужчину заключили под стражу. Против него завели дело по статье УК РФ «Незаконные производство и сбыт наркотиков в значительном размере, совершенные группой лиц по предварительному сговору».