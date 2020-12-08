Советник Трампа предсказал мирную передачу власти Байдену

Смена администрации Белого дома и президента США пройдет мирным путем, так как действующий американский лидер Дональд Трамп верит в верховенство закона. С таким заявлением в интервью газете The Washington Post выступил руководитель Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу.

На вопрос о том, пройдет ли передача власти от республиканца к демократу мирно он ответил, что уверен в этом.

«Мы верим в верховенство закона, и, конечно, президент в это верит, поэтому будет мирная передача власти», — подчеркнул он.

При этом Кудлоу не смог дать прогноз о том, чем займется Трамп в день инаугурации Джозефа Байдена, которая запланирована на 20 января 2021 года. Представитель Белого дома указал, что заявления действующего американского лидера о вероятных фальсификациях во время выборов не говорят про его недовольство. Он пояснил, что видит перед собой президента, которого просто беспокоит этот вопрос, и он предпринимает все усилия, чтобы не допустить нарушений в ходе голосования.

Голосование избирателей на президентских выборах в США прошли 3 ноября. Окончательное решение по избранию лидера страны примут выборщики. По данным СМИ, кандидат от демократов Джозеф Байден уже получил голоса более 270 участников коллегии, необходимых ему для победы.

Управление общих служб администрации президента США уже признало Байдена избранным президентом и предоставило ему средства бюджетных фондов, предназначенных для приема дел. Кроме того, ему разрешили проводить брифинги и встречи с журналистами в Белом доме.

Действующий президент США Дональд Трамп пока так и не признал результаты голосования. По его мнению, место имели массовые фальсификации со стороны Демократической партии. Он пытается обжаловать результаты через суды, куда подает иски.