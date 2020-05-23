Советник Джонсона нарушил изоляцию и уехал к родителям

Советник премьер-министра Великобритании Доминик Каммингс оказался злостным нарушителем режима изоляции. Несмотря на ограничения, он проехал 400 километров по стране.

Газета Guardian напомнила, что Каммингса вместе с другими сотрудниками канцелярии британского премьера поместили на изоляцию из-за заболевания Бориса Джонсона. Кроме того, СМИ писали, что и у самого Каммингса были легкие симптомы COVID-19.

Но, как выяснили журналисты, введенные ограничения и подозрения не помешали Доминику Каммингсу покинуть свой дом в Лондоне и уехать к родителям в Дарем, который в 400 километрах от британской столицы. 31 марта местные жители даже пожаловались на Каммингса в полицию, потому что заподозрили нарушение карантина.

СМИ пишут, что полицейские по этой жалобе связались с родителями Каммингса и те подтвердили, что «лицо, о котором идет речь, находится там и самоизолируется». Тем не менее 5 апреля советника Джонсона заметили на публике.

В Британии с начала эпидемии выявили более 254 тысяч случаев заражения коронавирусом. Погибли 36 тысяч пациентов. Среди переболевших COVID-19 премьер-министр Борис Джонсон и принц Чарльз.