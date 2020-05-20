Британцы потеряли Бориса Джонсона. И наплодили мемов

Жители Британии уже почти неделю не видели своего премьер-министра. Пользователи уже начали в шутку публиковать ориентировки для поиска Бориса Джонсона.

Премьер-министр Великобритании не так давно переболел COVID-19, поэтому жители его страны не на шутку встревожены внезапным исчезновением. Последний раз он проводил пресс-конференцию 12 мая. После этого его только еще один раз видели в районе Вестминстера, пишет Independent. В тот день он аплодировал сиделкам.

Не дождавшись официальных ответов, пользователи решили привлечь к этому внимание в интернете. Например, публикуя ориентировки.

«Срочно: вы выдели этого человека? Последний раз он был замечен неделю назад в районе Вестминстера. Полиция призывает всех, у кого есть информация, любезно хранить ее при себе».

Пока Бориса Джонсона не удается найти в реальности, можно попробовать поискать его на картинках, так считают некоторых пользователи.

Джонсона уже прозвали Skiver, то есть человеком, который любыми способами избегает работу. Возможно, он на пляже, попробуйте его поискать здесь.

Британский журналист Пирс Морган в Тwittеr призвал Джонсона перестать прятаться. Тот пока не ответил.