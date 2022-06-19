Советник Байдена по нацбезопасности заболел COVID-19

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заразился коронавирусом. Об этом сообщили в Белом доме. Болезнь протекает без симптомов.

«Салливан сдал положительный тест на коронавирус. У него нет симптомов. Он не был в тесном контакте с президентом», — сообщает пресс-служба совета по нацбезопасности.

ПЦР-тест канадского премьер-министра Джастина Трюдо также показал положительный результат несколько дней назад. Премьер отправился на самоизоляцию, но отметил, что чувствует себя хорошо, так как ранее привился от коронавируса.

В Санкт-Петербурге на международном экономическом форуме участников обязали носить маски. Также всем пришлось сдать ПЦР-тест на коронавирус. Такие форумы могут стать спусковым механизмом для начала новой волны, отметил доктор биологических наук Петр Чумаков.