Совет Техаса отозвал рекомендацию о посмертном помиловании Джорджа Флойда

В Техасе отозвали рекомендацию о посмертном помиловать Джорджа Флойда. Решение принял совет штата, который занимается вопросами помилования и условно-досрочного освобождения. Речь идет о деле о наркотиках, фигурантом которого Флойд стал в 2004 году.

Тогда его арестовали по обвинению в продаже запрещенных веществ. Он признал вину в преступлении и попал в тюрьму на на 10 месяцев. Прошение о посмертном помиловании Флойда подала адвокат Эллисон Матис, сообщило Dallas News.

Но, по данным издания, совет отозвал 25 рекомендаций о помиловании, в их числе и ту, что была подана по делу Флойда. Такое решение приняли, потому что в рекомендации были процедурные ошибки.

Представители главы региона пояснили, что из-за отзыва рекомендации в отношении Флойда губернатор не имел возможности ее рассмотреть, но после устранения ошибок вопрос о помиловании может быть решен в дальнейшем.

Флойд погиб по вине полицейского Дерека Шовина 25 мая 2020 года. Это спровоцировало волну протестов и масштабные беспорядки в США. Шовин был приговорен к 22,5 года тюрьмы.