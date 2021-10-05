Джорджа Флойда предложили посмертно помиловать в США

Совет штата Техас по вопросам помилования и условно-досрочного освобождения вынес предложение посмертно помиловать афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб от рук полиции. Речь идет о деле о наркотиках 2004 года.

«Мы сожалеем о смерти бывшего жителя Хьюстона Джорджа Флойда и надеемся, что его семья найдет утешение в принятом в понедельник советом… решении рекомендовать помилование», — говорится в заявлении окружного прокурора техасского округа Харисс Ким Огг, которое процитировало РИА «Новости».

Совет призвал губернатора Техаса Грега Эботта поддержать рекомендацию и помиловать Флойда.

Ранее адвокат Эллисон Матис подала ходатайство о посмертном помиловании Флойда по делу о наркотиках. Его арестовали в феврале 2004 года в Техасе по обвинению в продаже неназванному человеку крэк-кокаина. Тогда мужчина признал вину и попал в тюрьму на 10 месяцев.

Смерть афроамериканца Джорджа Флойда от рук белого полицейского Дерека Шовина 25 мая 2020 года спровоцировала протесты и беспорядки в Штатах, также в обществе началась дискуссия о том, что необходимо реформировать полицию. Шовина приговорили к 22,5 года тюрьмы.