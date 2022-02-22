Путин подписал законы о дружбе с ДНР и ЛНР
Путин подписал законы о ратификации договоров о дружбе и сотрудничестве России с ДНР и ЛНР
Президент России Владимир Путин подписал законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР. Об этом сообщили на сайте Кремля.
Законы о дружбе и взаимопомощи между РФ и народными республиками Донбасса вступают в силу с момента их официальной публикации.
Путин подписал документы с главами ДНР и ЛНР Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником и направил на рассмотрение в парламент накануне. Сегодня их ратифицировали обе палаты.
Договоры подтверждают курс РФ на развитие всестороннего и рассчитанного на перспективу сотрудничества с Донецкой и Луганской народными республиками. В них содержатся положения, предусматривающие сотрудничество по ряду направлений в политической, экономической, социальной, военной и гуманитарной сферах.
Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета и независимости ДНР и ЛНР.
Глава государства также направил в Совет Федерации обращение, в котором говорится об использовании российской армии за рубежом. Сегодня Совфед дал разрешение и на это.