Путин подписал законы о дружбе с ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин подписал законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР. Об этом сообщили на сайте Кремля.

Законы о дружбе и взаимопомощи между РФ и народными республиками Донбасса вступают в силу с момента их официальной публикации.

Путин подписал документы с главами ДНР и ЛНР Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником и направил на рассмотрение в парламент накануне. Сегодня их ратифицировали обе палаты.

Договоры подтверждают курс РФ на развитие всестороннего и рассчитанного на перспективу сотрудничества с Донецкой и Луганской народными республиками. В них содержатся положения, предусматривающие сотрудничество по ряду направлений в политической, экономической, социальной, военной и гуманитарной сферах.

Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета и независимости ДНР и ЛНР.

Глава государства также направил в Совет Федерации обращение, в котором говорится об использовании российской армии за рубежом. Сегодня Совфед дал разрешение и на это.