Мир 21 февраля 2023, 07:15 Совет Евросоюза продлил антироссийские санкции до 24 февраля 2024 года Совет ЕС утвердил продление антироссийских санкций до 24 февраля 2024 года Unsplash

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Совет Европейского союза одобрил продление санкций в отношении России еще на год — до 24 февраля 2024 года. Об этом сказано в документе, который появился в официальном журнале ЕС.

«На основании пересмотра решения… и с учетом продолжающихся незаконных действий РФ против Украины, ограничительные меры должны быть продлены до 24 февраля 2024 года», — сказано в документе.

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Евросоюз в конце февраля 2022 года утвердил девять пакетов антироссийских санкций. Речь шла, в частности, о торговых, финансовых ограничениях и об индивидуальных санкциях. Последние распространяются на 171 организацию и 1386 физических лиц из России.

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Ранее министр финансов Японии Сюнъити Судзуки сообщил о намерении провести 23 февраля встречу с руководством Минфинов и главами центробанков стран «Большой семерки» перед встречей G20 в Бангалоре. Он отметил, что одной из тем станут санкции в отношении РФ из-за происходящего на Украине.