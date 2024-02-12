12 февраля 2024, 09:05
Нургалиев указал на правильность проведения СВО
Нургалиев: усиление ВСУ на фоне Минских соглашений доказало правильность СВО
Усиление украинской армии на фоне подписанных Минских соглашений доказало правильность решения России о проведении специальной операции. Об этом «Аргументам и фактам» заявил первый заместитель секретаря Совета безопасности Рашид Нургалиев.
По его словам, украинские власти лишь имитировали выполнение договоренностей и намерения о политическом регулировании конфликта с Россией. Поэтому решение о проведении СВО стало правильным.
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«Россия со своей стороны искренне стремилась решить конфликт мирным путем. Подписание Минских соглашений в этом отношении оказалось совершенно оправданным», — сказал Нургалиев.
Первый заместитель секретаря Совбеза напомнил, что принятый комплекс мер имел статус международного документа, его одобрили в ООН.
«Это самые базовые договоренности, на основе которых Украина должна была выстроить отношения с республиками Донбасса. Не вина России, что западные страны стали использовать их в качестве рычага в геополитическом давлении», — добавил он.
Ранее президент России Владимир Путин в беседе с журналистом Такером Карлсоном указал на обязанность страны защитить Крым в 2014 году.
Донбасс
Россия
Украина
Минские соглашения
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