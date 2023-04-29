Мир 29 апреля 2023, 18:11 Условия Украины по запуску аммиакопровода Тольятти — Одесса не устроили Россию Представитель МИД Вершинин: Россия отвергла условия Украины по запуску аммиакопровода РИА «Новости»

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Выставленные украинской стороной политические условия для возобновления работы аммиакопровода Тольятти — Одесса Россия не приняла. Как сообщило РИА «Новости», об этом заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин.

Он пояснил, что поставки аммиака — это коммерческий проект, поэтому речи о политических условиях здесь идти не может.

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Дипломат подчеркнул, что украинцы начали выставлять условия для возобновления транзита сырья еще осенью, передавая через представителей ООН различные условия.

«Они были разнообразные, мы все их отвергали, и сегодня мы отвергаем», — заметил Вершинин, не уточнив о каких именно требованиях украинской стороны идет речь.

Запуск аммиакопровода Тольятти — Одесса обсуждали в рамках зерновой сделки. Это условие прописали в соглашении России и ООН по вывозу украинского зерна из черноморских портов.

В последний раз Россия продлила действие договоренностей на 60 дней, а не на 120, как ранее, указав на невыполнение представленных гарантий. По словам Вершинина, пока конкретных результатов по их реализации нет, но время для следующего продления пока остается.

Дипломат добавил, что поступившая от генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша дорожная карта по зерновому соглашению пока изучают профильные ведомства.

Кроме запуска аммиакопровода Тольятти — Одесса, Россия ожидает возвращения Россельхозбанка к международной системе переводов SWIFT, отмены ограничения на страхование сухогрузов и разблокировки счетов российских компаний, занимающихся сельским хозяйством.