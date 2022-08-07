В связи с эскалацией напряженности вокруг сектора Газа Совет Безопасности ООН проведет заседание, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в Совбезе. Оно пройдет в понедельник, 8 августа.

«СБ ООН соберется для обсуждения ситуации в секторе Газа в понедельник», — привело агентство сообщение своего собеседника.

Как отмечается, проведение заседания запросили пять стран — это Китай, Франция, ОАЭ, Ирландия и Норвегия.

Агентство WAM со ссылкой на МИД Эмиратов также заявило о запросе пяти стран на закрытое заседание совещательного органа.

«ОАЭ, будучи членом Совета безопасности, попросило вместе с Францией, Китаем, Ирландией и Норвегией о проведении в понедельник закрытого заседания Совета для обсуждения последних событий и способов продвижения международных усилий для достижения справедливого и всеобъемлющего мира», — привело агентство слова заявления МИДа ОАЭ.

В минувшую пятницу, 5 августа, Минобороны Израиля объявило об операции «Рассвет» против дислоцированной в секторе Газа группировки «Исламский джихад»*. После первых авиаударов начался ответный обстрел. На следующий день израильские военные объявили о готовности к недельным боям. Власти Палестины призвали мировое сообщество остановить конфликт против сектора Газа.

*«Исламский джихад» — террористическая организация, запрещенная на территории России.