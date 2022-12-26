Мир 26 декабря 2022, 20:55 Талибы заявили, что не против образования для девочек в Афганистане Bakhtar: талибы не возражают против образования девушек и устраняют препятствия Unsplash

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Власти Афганистана не выступают против получения образования девушками, об этом заявил заместитель премьер-министра Мавлави Абдул Кабир, назначенный движением «Талибан»*. Руководство страны делает все, чтобы устранить препятствия для этого, передало слова замглавы временного правительства агентство Bakhtar.

Кабир встретился с руководством Ассоциации частных университетов Афганистана. На встрече представители образования попросили правительство разрешить девушкам и женщинам посещать школы и университеты. Также члены организации представили возможные варианты реализации своего предложения.

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Премьер-министр талибов* по политическим вопросам заявил, что Исламский эмират, как они называют государство, не против образования для девушек и женщин. Руководство страны делает все возможное, чтобы устранить возникшие проблемы в этой области.

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Власти США обеспокоены решением талибов* отстранить женщин от работы в НПО в Афганистане. Подобная ситуация подорвет необходимое и помогающее спасать жизни содействие миллионам людей, отметили в Штатах.

* «Талибан» — движение признано террористическим и запрещено в России.