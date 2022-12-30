Мир 30 декабря 2022, 16:40 Совбез Белоруссии обвинил Украину в попытках разжигания регионального конфликта Совбез Белоруссии счел низкой вероятность случайного падения украинской ракеты в стране РИА «Новости»

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Вероятность того, что украинская ракета упала на территории Белоруссии случайно, крайне мала, заявил госсекретарь Совбеза республики Александр Вольфович. В интервью «Sputnik Беларусь» он рассказал, что Украина пытается спровоцировать региональный конфликт любыми способами.

По словам Вольфовича, украинским властям недостаточно конфликта на своей территории. Подтверждением этому он назвал инцидент с ракетой, которую сбили белорусские системы ПВО.

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«Причину ее прилета на нашу территорию мы выясним. Но гарантии того, что она залетела к нам случайно, крайне мало. По всей видимости, здесь реализуется чей-то замысел», — подчеркнул госсекретарь Совета безопасности республики.

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Собеседник издания добавил, что власти Белоруссии прекрасно понимают, кто стоит за этими безответственными действиями. Он добавил, что попытки создания искусственного повода для конфликта не увенчаются успехом.

Ранее глава СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что ВСУ могут пересечь границу с Россией. По его словам, украинские военные «спрашивать ни у кого» не будут.