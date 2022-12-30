Мир 30 декабря 2022, 11:27 Совбез Украины заявил о возможности вторжения ВСУ на территорию России Глава СНБО Украины Данилов допустил вторжение ВСУ в Россию Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Украинские войска могут пересечь российскую границу. С таким заявлением в украинском издании Kyiv Post выступил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

«Если для защиты нашей страны нужно будет оказаться там, где мы сочтем необходимым, мы там будем. И ни у кого спрашивать не будем. И все эти разговоры, что не надо кого-то там раздражать, — это чушь», — заявил он.

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Ранее Министерство иностранных дел Украины подняло вопрос об исключении России из ООН. Однако это невозможно, так как у России есть право вето в Совете Безопасности организации.

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После появления в СМИ информации о желании официального Киева убрать Россию из состава ООН, французские читатели посоветовали Украине заняться установлением мира в стране, а не думать о местах во Всемирной организации.

Тем временем в Европе устали от украинского конфликта. Свое желание выступить гарантом мирного договора выразила Италия. Премьер-министр этой страны Джорджа Мелони сообщила журналистам, что в недавнем телефонном разговоре с президентом Владимиром Зеленским узнала о его «намерении предпринять инициативы» в этом направлении.