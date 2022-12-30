Мир 30 декабря 2022, 16:40 Совбез Белоруссии допустил наращивание совместной группировки войск Глава СБ Белоруссии Вольфович: решение о наращивании группировки войск примут по ситуации

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Решение о возможном наращивании совместной с Россией группировки войск будут принимать в зависимости от развития ситуации, рассказал в интервью «Sputnik Беларусь» госсекретарь белорусского Совбеза Александр Вольфович. Он подчеркнул, что в случае агрессии белорусы готовы встать с оружием в руках на защиту родины.

По словам Вольфовича, региональная группировка войск носит оборонительный характер. Ее развертывание на территории республики проходит по утвержденному ранее плану.

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«В зависимости от динамики ситуации будут приниматься соответствующие решения о дальнейшем ее наращивании в том составе, который гарантированно остудит любые „горячие головы“», — подчеркнул госсекретарь Совбеза Белоруссии.

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Собеседник издания напомнил, что недавно в стране провели сверку данных военнообязанных. Власти уточнили информацию более чем о 95% человек, и все они пришли в военкоматы самостоятельно, добавил Вольфович.

Утром 29 декабря система ПВО Белоруссии сбила украинскую ракету. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил об озабоченности Россией из-за падения снаряда.