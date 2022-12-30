Власть 30 декабря 2022, 14:25 Кремль выразил обеспокоенность падением украинской ракеты в Белоруссии Пресс-секретарь Песков: в Кремле обеспокоены падением украинской ракеты в Белоруссии Telegram

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Кремль крайне обеспокоен падением украинской ракеты на территории Белоруссии 29 декабря, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, российские и белорусские власти находятся в постоянном контакте, сообщил ТАСС.

Дмитрий Песков подчеркнул, что инцидент с ракетой вызывает крайнюю озабоченность у руководства обеих стран. Военнослужащие России и Белоруссии поддерживают контакты и координируют взаимодействие.

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«Высочайший возможный уровень взаимного диалога и доверительный характер этого диалога позволяют оперативно обмениваться самой чувствительной информацией», — отметил пресс-секретарь российского лидера.

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Утром 29 декабря на сельскохозяйственное поле в Брестской области рухнула украинская ракета от С-300. В Минобороны Белоруссии заявили, что снаряд сбили республиканские системы ПВО. На место происшествия прибыли саперы, о ЧП доложили президенту Александру Лукашенко. Позже в оборонном ведомстве предположили, что падение ракеты может быть провокацией со стороны Украины. После случившегося украинскому в Белоруссии послу вручили ноту протеста.