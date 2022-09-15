Совбез Армении сообщил о договоренности Баку и Еревана о прекращении огня | 360°

Мир 15 сентября 2022, 03:21 Поделиться Telegram

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Viber Совбез Армении сообщил о договоренности Баку и Еревана о прекращении огня Секретарь Совбеза Армении Григорян: Баку и Ереван договорились о прекращении огня Pxhere.com

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Баку и Ереван договорились о прекращении огня на армяно-азербайджанской границе. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

«При вовлеченности международного сообщества удалось достичь договоренности о прекращении огня», — привело РИА «Новости» слова Григоряна, сказанные им в интервью общественному телевидению Армении.

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До этого армянское министерство обороны заявляло, что в 19:00 по московскому времени среды, 14 сентября, на армяно-азербайджанской границе прекратился огонь.

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Обострение на границе Армении и Азербайджана произошло в ночь на 13 сентября. Как сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян, военные соседней республики перешли границу и открыли огонь по населенным пунктам. Азербайджанская сторона назвала случившееся ответными мерами на провокации военных Армении.

Пресс-служба Минобороны Армении также заявляла, что ВС Азербайджана в среду обстреляли транспортное средство ФСБ России. Машина выполняла гуманитарную миссию в зоне боевых действий. Во время напряженной ситуации на армяно-азербайджанской границе 13 и 14 сентября российские пограничники не пострадали.

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