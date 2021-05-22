Соцсети попросили убрать контент об индийском штамме коронавируса

Министерство электроники и информационных технологий Индии обратилось ко всем платформам социальных сетей с просьбой удалить любой контент, связанный с «индийским» штаммом коронавируса. В обращении также упоминались любые материалы, касающиеся его существования.

Источник в индийском правительстве уточнил РИА «Новости», что в письме упоминается позиция Всемирной организации здравоохранения. Официально ВОЗ не называла «индийским» ни один штамм COVID-19.

При этом в индийском штате Западная Бенгалия учеными был выявлен новый вариант коронавируса B.1.618. Он характеризуется тройной мутацией и повышенной способностью распространяться.

Второй линией коронавируса, обнаруженной в Индии, был штамм B.1.618. Первой — B.1.617, который также обладает двойной мутацией.

В первой декаде мая ВОЗ повысила степень опасности «индийского» штамма с тройной мутацией с «вариант интереса» до «вызывающего беспокойство на глобальном уровне». Такое определение подразумевает более заразный, смертоносный или устойчивый у современным вакцинам вариант вируса.