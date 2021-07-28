Социальные сети раскритиковали после отказа Байлз участвовать в Олимпиаде

Легендарную американскую гимнастку Симону Байлз отправили на скамейку запасных после ошибки во время выступления на Олимпиаде. Позже она заявила, что и вовсе снимается с соревнований из-за психологических проблем. Телевизионный продюсер Джон Уильямс после этого предложил запретить травлю публичных личностей.

«Социальные сети постоянно оказывают на спортсменов огромное давление. Будь то футбольная команда Англии или Симона Байлз, некоторым любителям строчить по клавишам на диване, кажется, нравится ломать человека. Это очень печально», — написал в Тwittеr Джон Уильямс, который является писателем, автором популярной премии The Voice of Urban Music для неформальных артистов, продюсером.

Уильямс предложил перестать травить спортсменов и других известных личностей в соцсетях, чтобы больше не было таких случаев, как с Байлз.

Он напомнил пользователям Сети о том, с какими сложностям сталкивается спортсмен. Среди них — физическая боль. По его словам, гимнастика — очень травмоопасный спорт. Также он заметил, что у звезд зачастую бывают ментальные проблемы и важно их поддерживать, а не критиковать.

О том, что Байлз снялась с соревнований на Олимпиаде, стало известно 28 июля. Она ошиблась во время соревнований и потом заявила, что не хотела продолжать, поскольку нанесла «небольшую травму своей гордости» и не хотела в таком подавленном состоянии навредить сборной США.