27 мая 2023, 18:36
Сербия развернула армию на административной линии с Косовом
«Вечерне новости»: развертывание армии Сербии началось на административной линии с Косовом
Подразделения армии Сербии начали распределять рядом с административной линией Метохии и Косова. Об этом сообщило издание «Вечерне новости».
«Началось развертывание армейских подразделений Сербии. В ближайшие часы они займут свои позиции», — сказал министр обороны страны Милош Вучевич.
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Глава ведомства подчеркнул, что у Сербии нет желания играть в какие-то военные игры, однако определенные красные линии всем известны.
«Войска разместили в соответствии с текущим положением дел, они останутся на позициях», — добавил он.
Днем 26 мая сербы вышли на протестную акцию около административных зданий в муниципалитетах Звечан, Зубин-Поток и Лепосавич. Они отказались впускать внутрь чиновников и косовоалбанских силовиков. В ответ правоохранители Косова применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ.
После этого президент Сербии Александр Вучич привел армию в состояние максимальной боевой готовности.
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