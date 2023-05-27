Мир 27 мая 2023, 18:36 Сербия развернула армию на административной линии с Косовом «Вечерне новости»: развертывание армии Сербии началось на административной линии с Косовом РИА «Новости»

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Подразделения армии Сербии начали распределять рядом с административной линией Метохии и Косова. Об этом сообщило издание «Вечерне новости».

«Началось развертывание армейских подразделений Сербии. В ближайшие часы они займут свои позиции», — сказал министр обороны страны Милош Вучевич.

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Глава ведомства подчеркнул, что у Сербии нет желания играть в какие-то военные игры, однако определенные красные линии всем известны.

«Войска разместили в соответствии с текущим положением дел, они останутся на позициях», — добавил он.

Днем 26 мая сербы вышли на протестную акцию около административных зданий в муниципалитетах Звечан, Зубин-Поток и Лепосавич. Они отказались впускать внутрь чиновников и косовоалбанских силовиков. В ответ правоохранители Косова применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

После этого президент Сербии Александр Вучич привел армию в состояние максимальной боевой готовности.