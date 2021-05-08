Сотрудники McDonald’s в США выйдут на забастовку из-за низкой оплаты труда

Работники McDonald’s из 15 штатов США намерены провести забастовку с требованием повысить минимальную ставку труда — 15 долларов в час. Информация об этом появилась на странице сообщества Fight for $15 в Twitter.

Это объединение выступает за такой размер минимальной почасовой оплаты по всему миру.

«19 мая сотрудники McDonald’s, состоящие в Fight for $15, выйдут на забастовку, чтобы потребовать минимальную ставку в 15 долларов <…>. Пришло время каждому работнику McDonald’s получать как минимум 15 долларов в час», — говорится в публикации.

Участники акции планируют выйти в штатах Флорида, Южная Каролина, Северная Каролина, Мичиган, Висконсин, Иллинойс, Миссури, Техас и Калифорния.

Ранее президент Америки Джо Байден в своем обращении к сенату и палате представителей конгресса пообещал повысить минимальную заработную плату на федеральном уровне до 15 долларов в час. Но республиканцы выступают против такого решения.

В конце февраля рестораны McDonald’s впервые за пять лет изменили дизайн упаковок своей еды.