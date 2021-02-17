McDonald’s сделает ребрендинг впервые за пять лет

Рестораны McDonald’s впервые за пять лет изменят дизайн упаковок своей еды. Снеки, бургеры и напитки будут подавать в новых упаковках, написал сайт NEWS.ru со ссылкой на публикацию Twitter-аккаунта компании Pearlfisher.

Как считают разработчики нового дизайна, перемены принесут бренду ощущение «радости и легкости». Теперь на коробках не будет крупных надписей, их заменят графические изображения. Например, на боксе с филе-о-фиш появится изображение морских волн, а на упаковке для картошки-фри нарисуют желтые полосы, похожие на кусочки картофеля.

«Упаковка создает выразительную визуальную систему. Каждая обертка и коробка узнаваемая, веселая и простая», — подчеркнули специалисты.

Креативный директор компании Мэтт Сиа Главной объяснил, что новый дизайн вычленяет самое главное и особенное из каждого пункта меню.

В последний раз McDonald’s провел ребрендинг в 2016 году. Тогда рестораны отказались от картинок на коробках, заменив их надписями крупного шрифта.

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