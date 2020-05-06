    06 мая 2020, 11:40

    Сотрудник РАН оценил идею США о доставке ресурсов с Луны

    Ольга Ситникова

    Ведущий научный сотрудник института ядерных исследований РАН Вячеслав Докучаев подчеркнул, что инициатива США слишком дорогая для выполнения. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

    «Это вообще смешно. Какие ресурсы вы собираетесь с Луны возить? Пусть первым вопросом ответят. Хорошо, вы там нашли золото. Но когда вы его оттуда привезете, оно будет в сто раз дороже золота, добытого на Земле. Потому что надо посчитать, сколько стоит килограмм вещества, привезенного с Луны — он стоит миллиард долларов. Какие ресурсы вы там будете добывать? Назовите мне это вещество. Вот и весь ответ на вопросы про ресурсы», — отметил Докучаев.

    По его мнению, обсуждения о транспортировке ресурсов с Луны — «это пустая глупость и ерунда».

    «Это просто люди себе делают рекламу, пиар в плохом смысле. Рекламу собственных персон и собственной важности. Надувание щек и вешание лапши на уши. Давайте, приватизируйте Большую медведицу, будем оттуда, со звезд, вещество возить на Землю. И оно будет наше», — заключил академик.

    Ранее американские власти начали работу над международным договором по добыче полезных ископаемых на Луне.