Сотрудник РАН оценил идею США о доставке ресурсов с Луны

«Это вообще смешно. Какие ресурсы вы собираетесь с Луны возить? Пусть первым вопросом ответят. Хорошо, вы там нашли золото. Но когда вы его оттуда привезете, оно будет в сто раз дороже золота, добытого на Земле. Потому что надо посчитать, сколько стоит килограмм вещества, привезенного с Луны — он стоит миллиард долларов. Какие ресурсы вы там будете добывать? Назовите мне это вещество. Вот и весь ответ на вопросы про ресурсы», — отметил Докучаев.

По его мнению, обсуждения о транспортировке ресурсов с Луны — «это пустая глупость и ерунда».

«Это просто люди себе делают рекламу, пиар в плохом смысле. Рекламу собственных персон и собственной важности. Надувание щек и вешание лапши на уши. Давайте, приватизируйте Большую медведицу, будем оттуда, со звезд, вещество возить на Землю. И оно будет наше», — заключил академик.

Ранее американские власти начали работу над международным договором по добыче полезных ископаемых на Луне.