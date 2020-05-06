Вашингтон начал подготовку международного договора о добыче полезных ископаемых на Луне. Администрация Белого дома намерена привлечь к проекту несколько стран, но Россия в их число не войдет.

Об этом агентству Reuters сообщили несколько источников, знакомых с содержанием проекта Artemis Accords.

В документе будет оговорено создание «зон безопасности» вокруг будущих лунных баз. Мера призвана предотвратить ущерб или вмешательство конкурирующих стран или компаний в дела друг друга. В договоре также закреплено право добытчиков ресурсов на Луне объявлять их своей собственностью.

С соглашением в ближайшее время будут ознакомлены представители Японии, Канады и ОАЭ. Россия, которая рассматривается пентагоном как «неприятельская» из-за «угрожающих маневров спутников» в начальном этапе разработки договора участвовать не будет.

Глава NASA Джим Брайденстайн выразил надежду, что освоение Луны будет проводиться совместно с российскими партнерами. Он подчеркнул, что США в этом заинтересованы, но ему неизвестно, захочет ли Россия участвовать в проекте.