Политолог Ярыгин высказался об импичменте Джо Байдена
Политолог Ярыгин заявил, что импичмент Байдену пока не грозит
Оснований для импичмента президента США Джо Байдена пока нет, сообщила «Лента.ру» со ссылкой на доцента кафедры американских исследований СПбГУ Григория Ярыгина.
Байдену может грозить импичмент, если демократы проиграют промежуточные выборы в Сенат и Палату представителей, считают журналисты Newsweek. Однако Ярыгин не согласен с этим мнением.
«На данный момент я бы не строил таких конспирологических прогнозов. Кто знает, что может быть основанием для импичмента через полгода. Но сейчас, мне кажется, что таких оснований нет», — отметил эксперт.
Даже информация о проблемах со здоровьем президента не является поводом для начала этой процедуры, подытожил Ярыгин.
В последнее время в Сети появляются видео, на которых Байден ведет себя странно. Американский лидер падал с велосипеда, пытался пожать руку невидимому собеседнику, спотыкался на трапе самолета.